كوريا الشمالية تستبدل وزير خارجيتها

المصدر: سيئول - أ.ف.ب

ذكر تقرير لموقع «إن.كيه. نيوز» الإخباري، ومقره سيئول، أمس، أنّ وزيراً جديداً سيحل محل ري يونغ هو، وزير خارجية كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير نقلاً عن مصادر لم يسمّها، إن وزير الخارجية الجديد لم يتحدد ولكن من المقرر أن تعلن كوريا الشمالية اسمه الخميس المقبل.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وهي المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، إنه ينبغي تقييم أي تغيير في وضع ري بحذر. ووفقاً لوزارة الوحدة، فإن ري المولود عام 1956 هو نجل ري ميونغ جي النائب السابق لمدير إدارة التنظيم والتوجيه، وهي أحد الكيانات داخل حزب العمال الحاكم.