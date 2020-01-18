نظام جديد لدخول مواطني 60 دولة بينها الإمارات إلى «الشينغن»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد الموقع الرسمي لنظام المعلومات والترخيص الأوروبي ETIAS أنه بدءاً من العام 2021، سيتعين على مواطني 60 دولة، ومنهم مواطنو الدولة استخراج تأشيرة إلكترونية قبل شروعهم بالسفر إلى أوروبا ويمكن للمسافرين تقديم الطلب، واستخراج تأشيرة دخول ETIAS في غضون دقائق.

ويعد البرنامج الجديد وفق ETIAS وسيلة لتعزيز أمن المنطقة من خلال تأمين الحدود الأوروبية مع السماح للمسافرين في نفس الوقت بحرية الحركة في منطقة الشنغن.

وأشار الموقع إلى أن نظام تأشيرة ETIAS يخوّل السلطات الأوروبية إجراء فحص مسبق للأفراد باستخدام معلوماتهم قبيل وصولهم إلى دول الاتحاد الأوربي ليعطيهم متسع من الوقت لتحديد أي مخاطر أمنية قبل حدوثها.

ووفق الموقع فإنه يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب للحصول على تأشيرة برنامج ETIAS صالح للدخول إلى جميع البلدان الـ 26 في منطقة الشنغن ، كما يسمح للمسافرين بالبقاء في أوروبا لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا ويمكن للمسافرين أيضًا الدخول إلى أوروبا عدة مرات طالما أنهم لم يستنفدوا الحد الأقصى لمدة 90 يومًا لإقامتهم.

وتم تحديد بعض المتطلبات الأساسية للمواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى أوروبا وهي: أن يكون جواز السفر الإماراتي ساري المفعول لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ وصولهم إلى أوروبا، ووجود عنوان بريد إلكتروني صالح وامتلاك بطاقة ائتمان صالحة يمكن استخدامها في عمليات الدفع عبر الإنترنت.

ويمكن للمسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ETIAS إلكترونياً عبر الإنترنت عن طريق ملء نموذج طلب بسيط يتم من خلاله إدراج التفاصيل الأساسية المطلوبة كالاسم وتاريخ الميلاد والجنسية والحالة الاجتماعية، وقد يُطلب من المسافرين أيضًا تقديم مستندات داعمة أثناء إكمال الطلب عبر الإنترنت، ويجب على المسافرين الإماراتيين التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وخالية من الأخطاء، لأن أي أخطاء أو معلومات خاطئة يتم إرسالها عبر نموذج الطلب الالكتروني يمكن أن تتسبب في حدوث تأخير في محاولاتهم للحصول على إعفاء تأشيرة ETIAS.

ويتم فحص المعلومات التي يقدمها المسافرون عبر تطبيق ETIAS للإعفاء من التأشيرة عن التأشيرة وفقًا لقواعد بيانات الأمن الدولية مثل الانتربول واليوربول، كما يجب على المسافرين الإماراتيين ملاحظة أن هناك رسوم معالجة يتعين عليهم دفعها لاستكمال عملية تقديم طلب الإعفاء من التأشيرة وتدفع بواسطة بطاقة الائتمان.

وبمجرد أن يقدم المسافر على طلب الإعفاء من التأشيرة ETIAS ، يمكن منحها في غضون دقائق قليلة من تقديم الطلب حوالي 95٪ من الطلبات المقدمة سيتم منحها إعفاء من التأشيرة عبر البريد الالكتروني بمجرد تقديم الطلب.

وستكون على المسافر مسؤولية طباعة تأشيرة ETIAS لاصطحابها إلى ميناء الدخول الأوروبي وسيتعين على المسافرين تقديم التأشيرة لمسؤولي الحدود الأوروبية لمنحهم حق الدخول إلى أوروبا، وفي حالات قليلة يمكن رفض إعفاء تأشير ETIAS ، ويتلقى المسافر رسالة بريد إلكتروني توضح سبب رفض طلبهم. سيتضمن البريد الإلكتروني أيضًا معلومات حول كيفية الطعن في القرار في حالة اختياره ويجب تقديم الطعن إلى البلد الذي من خلاله ينوي المسافر الدخول إلى أوروبا، وسيتم البت في القضية بناءً على قوانين تلك الدولة.