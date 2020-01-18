آلاف المهاجرين في طريقهم لأمريكا.. والمكسيك تطالبهم بالتريّث

المصدر: مكسيكو - د.ب.أ

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور آلاف الوظائف للمهاجرين من أمريكا الوسطى الذين غادروا هندوراس قبل يومين متوجهين للولايات المتحدة.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي إن ما يصل إلى 3 آلاف شخص، معظمهم من هندوراس، يسافرون باتجاه المكسيك، مع عزمهم عبور الحدود الأمريكية. وقال: «دعونا ننتظر، هناك خيارات.. لدينا 4 آلاف وظيفة على حدودنا الجنوبية».

وبدأ نحو ألف من سكان هندوراس السير على الأقدام وفي حافلات من سان بيدرو سولا في جنوب هندوراس الأربعاء، بينما انضم مهاجرون آخرون إليهم في الطريق. وتقول الحكومة المكسيكية إنها لن تسمح سوى بدخول المهاجرين الذين لديهم الوثائق المطلوبة أو من يطلب اللجوء في المكسيك.

وتعهدت بعدم السماح للمهاجرين بالسفر بحرية إلى الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقاً مع المكسيك للحد من الهجرة. وقضت واحدة من المجموعات التي تنتمي إلى القافلة الليل بفندق مهاجرين كاثوليكي في مدينة غواتيمالا، وبعد ذلك واصلت رحلتها، حسبما قال موظف بالفندق. وقال إن المجموعة تتألف من ألف شخص.

واجتاح مئات المهاجرين المنتمين للقافلة أول من أمس حدود غواتيمالا في أجوا كلاينت، حسبما ذكر تلفزيون شابين في غواتيمالا. وقد تم احتجاز الكثير، وتمت إعادتهم إلى هندوراس. ويتعين علىهم السفر مسافة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف كيلومتر للوصول إلى الحدود الأمريكية، اعتماداً على المعبر الذي يختارون الوصول إليه.