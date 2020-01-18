احتجاجات في غرب البلقان بسبب التلوث

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

تشهد مدن غرب البلقان منذ أيام كثيراً من الإنذارات من الضباب الدخاني الكثيف والتلوث، ما أدى إلى خروج تظاهرات ومطالبات للسلطات بالتوصل لحلول على المدى البعيد.

وفي العاصمة الصربية بلغراد، من المقرر تنظيم مظاهرة لدعم مطالب «اتخاذ تدابير لحماية السكان، ومزيد من الشفافية في الإبلاغ عن مستويات التلوث المرتفعة».

وقال المنظمون من جماعة «لا تخنقوا بلغراد»: «نحن غاضبون إزاء الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المشكلة». والتزم المسؤولون الصمت أو قاموا بالتهوين من مستوى التلوث. وجاء في بيان حكومي أنه جرى إخطار رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية بمراقبة الوضع، وإغلاق المنشآت وفقاً لتقديراتها الخاصة، وهو ما تسبب في انتقادات واسعة من جانب وسائل الإعلام والنشطاء، الذين وصفوا ذلك بأنه متأخر وفاتر.