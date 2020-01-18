الصين تدعم ميانمار باتفاقات مليارية

المصدر: نايبيداو - أ.ف.ب

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ إطلاق «حقبة جديدة» في العلاقات مع ميانمار (بورما)، حيث يجري زيارة تهدف إلى تأكيد الدعم لحكومة أونغ سان سو تشي والتمهيد لاتفاقات بمليارات الدولارات لمشاريع البنى تحتية.

وسيوقع الرئيس الصيني عدداً من المشاريع الضخمة في إطار ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي يمكن أن تغير وجه بورما مع إنشاء مرفأ للسفن الضخمة بكلفة 1,3 مليار دولار في ولاية راخين وقطار سريع يربط الشرق بالغرب.

والعام الماضي بلغت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين 16,8 مليار دولار، في حين تبلغ حصة بكين من الديون الخارجية لميانمار أربعة مليارات دولار، أي 40 بالمئة. وسنوياً يتم ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وملايين البراميل النفطية من آبار قبالة سواحل البلاد إلى الصين.

ويقول المحلل ريتشارد هورسي إن تأثير الصين في البلاد سيمتد لعقود مقبلة. وسيلتقي شي على حدة كلاً من سو تشي وقائد الجيش مينغ اونغ هلاينغ، اليوم.

تصاعد الضغوط

والصين إحدى الدول الكبرى القليلة التي تدعم ميانمار في الأمم المتحدة حيث تتصاعد الضغوط من أجل محاسبة المسؤولين عن أزمة الروهينغا.