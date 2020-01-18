قضاة وضباط إيرانيون على قوائم العقوبات

المصدر: واشنطن - وكالات

أدرجت الولايات المتحدة، القائد في الحرس الثوري الإيراني، حسن شاهبور، على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان، في وقت قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن بلاده ستواصل محاسبة النظام الإيراني على حملة القمع العنيفة التي يمارسها إزاء شعبه.

تهميش الشعب

وأكد هوك، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الإيراني يعمل على تزوير الانتخابات المقبلة وتهميش دور الشعب وفرض قيود على حرية التعبير. ودعا هوك، جميع الدول لفرض عقوبات على كل المتورطين في حملات القمع ضد الشعب الإيراني، موضحاً أن واشنطن عاقبت قاضيين و8 مسؤولين إيرانيين قاموا بقمع المتظاهرين في طهران، بخلاف عقوبات على قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني لدوره في حملة القمع.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الشعب الإيراني يلوم النظام بسبب الفساد وسوء الإدارة وتبديد الأموال، في ظل أزمة اقتصادية عميقة بسبب عقوباتنا. وفيما يخص ملف إيران النووي، أوضح هوك أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية هي منع طهران من حيازة أسلحة نووية أكثر من الاتفاق النووي. وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أنه لا توجد أي قنوات اتصال سرية بين واشنطن وطهران، موضحاً أن إيران تواصل رفض المسار الدبلوماسي لحل الأزمة، كما انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات ولم تحترم قيوده.