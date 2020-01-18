أمريكا توقف برنامج استبدال المدرعة «برادلي»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلن الجيش الأمريكي «توقفاً تكتيكياً» لبرنامج كان يهدف إلى استبدال مدرعة برادلي القتالية، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار بعدما تبين أن شركة «جنرال دايناميكس» هي الوحيدة التي قدمت مناقصة جديرة بالقبول، واعتبر الجيش أن الوفاء بمتطلباتها عسير للغاية.

وقال مساعد وزير الجيش للاستحواذ والإمداد التكنولوجي، بروس جيت، في مؤتمر صحافي بالبنتاغون: «طالب الجيش بإمكانيات كبيرة من خلال جدول زمني شديد الصرامة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرغ».

وأضاف أنه رغم الجهود «غير المسبوقة» على مدار حوالي عامين لإشراك متعاقدين، «من الواضح أن مزيجاً من المتطلبات والجدول الزمني قد فاق قدرة الصناعة على الاستجابة خلال الفترة التي حددها الجيش». وذكر جيت أن المركبة القتالية المأهولة بصورة مثالية لم تكن برنامجاً فاشلاً مثل برامج أخرى ضخ فيها الجيش مليارات الدولارات قبل أن يلغيها. وأنفق الجيش بين عامي 1995 و2009، 32 مليار دولار على 22 برنامج أسلحة تم إلغاؤها في نهاية المطاف، وفقاً لتقرير صدر عام 2011.