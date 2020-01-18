«تسجيل مسرّب» يطيح رئيس وزراء أوكرانيا

المصدر: كييف - أ.ف.ب

قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك استقالته بعدما تسرّب تسجيل صوتي نُسب إليه شكك فيه بمدى فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، في أول اختبار سياسي كبير يواجهه الرئيس حديث العهد بالسياسة. ولم يتضح بعد إن كان زيلينسكي سيوافق على استقالة غونشاروك، التي جاءت بعدما انتشر تسجيل له، وهو يقول بحسب تقارير إن فهم الرئيس للاقتصاد «بدائي».

وتسرّب التسجيل الصوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت تقارير أنه يعود لاجتماع غير رسمي عقد في ديسمبر الماضي بين وزراء وكبار مسؤولي المصرف الوطني. وبحسب تقارير إعلامية محلية، ناقش المشاركون بالاجتماع الكيفية التي يمكن من خلالها شرح التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي.

وذكرت التقارير أن غونشاروك قال بحسب التسجيل إن «لدى زيلينسكي فهماً بدائياً جداً للعمليات الاقتصادية أو فهماً مبسّطاً»، مضيفاً أنه هو نفسه «جاهل» بالاقتصاد. وبعدما نفى في البداية التقارير التي رجّحت استقالته، أعلن غونشاروك عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أنه قدّم استقالته.

وكتب غونشاروك (35 عاماً) «في مسعى لإزالة أي شكوك بشأن احترامنا للرئيس وثقتنا به، كتبت رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس». ولم ينفِ صحة التسجيل، لكنه شدد على أن «مضمونه خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس».

وقال: «هذا الأمر غير صحيح.. وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس».