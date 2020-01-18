«فرونتكس»: 139 ألف مهاجر «غير شرعي» إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» أنه جرى تسجيل وصول نحو 139 ألف مهاجر «غير شرعي» إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019، في أدنى مستوى منذ 2013، بينما ارتفعت نسب الترحيل نحو الدول الأم.

وعزا مدير الوكالة فابريس ليغيري انخفاض عدد الوافدين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «بشكل أساسي إلى انخفاض استخدام طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط وغربه». في المقابل، شهد شرق المتوسط (اليونان، بلغاريا، قبرص) ارتفاعاً في أعداد العابرين بنسبة 46% مقارنة بـ2018، ما يعني 82 ألفاً. وأشارت حصيلة مؤقتة إلى اتجاه مماثل عند حدود كرواتيا والمجر.