(فيديو) أستراليا.. من لهيب الحرائق إلى خطر الفيضانات

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد شهور من التصحر والحرائق، هاهي الأمطار تهطل بغزارة على أستراليا.

وإذا كانت الأمطار عامل إغاثة لهذا البلد من سعير الحرائق، ومحطة يستريح بها رجال الدفاع المدني من لهيب الحرائق، فإن السكان وجدوا أنفسهم في مواجهة خطر طبيعي آخر ألا وهو الفيضانات، حيث عرفت نيو ساوث ويلز هطول أمطار غزيرة منذ أمس الخميس، بحسب (CNEWS)، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، الذي يهدد في حالة استمراره مساكنهم ومحاصيلهم وبنيتهم التحتية، كما هم مطالبون بانقاذ بعض المخلوقات الضعيفة من الغرق، والحذر من أخرى خطرة.

هي أستراليا.. من خطر الحرائق إلى خطر الفيضانات.