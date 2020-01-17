«الشيوخ» يبدأ رسمياً إجراءات محاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، رسمياً أولى خطوات إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، حيث تم تلاوة قراري الاتهام بالتقصير. وترأس الجلسة السيناتور البارز تشاك غراسلي، الذي دعا المدعين السبعة المعينين من مجلس النواب، بقيادة النائب آدم شيف، ثم تلا شيف الاتهامين بالتقصير. ولدى وصولهم، دعا ضابط كبير مكلف البروتوكول الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ إلى «التزام الصمت تحت طائلة دخول السجن» قبل أن يعطي الكلمة لآدم شيف الذي اختير لترؤس فريق الادعاء.

وسيدعو مجلس الشيوخ رئيس القضاة جون روبرتس من المحكمة العليا، ليشهد بدء إجراءات حلف اليمين من جانب أعضاء المجلس المئة ليصبحوا محلفين. وسيرأس روبرتس المحاكمة، التي تعد ثالث محاكمة في تاريخ البلاد، والتي من المقرر أن تبدأ بشكل جدي يوم الثلاثاء المقبل.

وتلا شيف القرار الاتهامي الذي تبناه مجلس النواب في 18 ديسمبر وتضمن تهمتين وجهتا إلى ترامب: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس. واعتبر شيف خصوصاً أن ترامب «تصرف في شكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس ويسيء إلى سلوك الحكومة».

وأورد القرار الاتهامي أن ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية فينوفمبر، ومارس ضغوطاً لهذا الغرض عبر تعليق مساعدة عسكرية حيوية لأوكرانيا. وبعدما تكشف هذا الأمر، أعاق ترامب تحقيقاً في الكونغرس عبر منع مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات، بحسب شيف.

وهاجم زعيمهم ميتش ماكونيل ما اعتبره «أداءً منحازاً من البداية إلى النهاية». وتدارك ماكونيل المقرب جداً من ترامب: «لكن الأمر سيكون مختلفاً اعتباراً من الآن. انتهى عمل مجلس النواب وجاء الآن دور مجلس الشيوخ». وعلى ماكونيل وزملائه أن يتعهدوا علناً «إحقاق العدالة في شكل محايد».