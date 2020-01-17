مهلة أمريكية لإنهاء صفقات تجارية مع إيران

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فترة سماح مدتها 90 يوماً لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل المقبل، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران، والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران انتقاماً من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعّدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال «إرهابية» أو سعت إلى قنبلة نووية.

في الأثناء، اتّهمت طهران الدول الأوروبية بالتضحية «بما تبقى» من الاتفاق النووي الإيراني من أجل مصالحها الاقتصادية، ولتجنّب ردود فعل انتقامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي منذ نحو عامين لنسف الاتفاق. وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر، أن باريس ولندن وبرلين: «باعت ما تبقى من (الاتفاق) لتجنّب رسوم جمركية جديدة يفرضها ترامب».

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية تقريراً أوردته صحيفة «واشنطن بوست» يفيد بأن الولايات المتحدة هدّدت بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على وارداتها من السيارات الأوروبية إذا واصلت الدول الأوروبية دعم الاتفاق النووي. وقالت أنيغريت كرامب-كارنبوار في مؤتمر صحافي عقدته خلال زيارتها لندن، إن «هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود».

تعويضات

قالت خمس دول قتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي، إن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا. وقالت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، إن على إيران إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث. وقالت الدول الخمس، إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.