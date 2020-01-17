طالبان تعرض على واشنطن «وقفاً مؤقتاً» لإطلاق النار

المصدر: كابول - أ.ف.ب

عرضت حركة طالبان الأفغانية على الولايات المتحدة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار بعد أكثر من 18 عاماً من الحرب بين الجانبين، وفق ما قاله اثنان من أعضائها، في تطور يشير إلى تقدم واضح في المحادثات الثنائية.

ومنذ أسابيع، جعلت الولايات المتحدة من خفض أعمال العنف شرطاً مسبقاً لأي تقدم جدي في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وبدء حوار أفغاني-أفغاني.

وقال مصدر في طالبان موجود في باكستان، إنّ «طالبان مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار، يراوح بين سبعة وعشرة أيام»، مضيفاً: «سيكون وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية». كما أشار مصدر ثانٍ في الحركة، موجود أيضاً في باكستان، إلى أنّه «تم الانتهاء من صوغ العرض وتم تقديمه للأمريكيين، ما سيمهد لاتفاق».

ووصف الباحث في مجموعة الأزمات الدولية غرايم سميث التقارير حول الهدنة المؤقتة بأنها «إشارة إيجابية».