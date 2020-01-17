أستراليا تتنفس الصعداء بعد الأمطار

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

تساقطت الأمطار أخيراً على بعض المناطق الأسترالية التي تشهد منذ أشهر حرائق غابات ضخمة يصعب إخمادها، ما قد يساعد رجال الإطفاء الذين يقومون بمهمة جبارة للسيطرة عليها. وهذه الحرائق غير المسبوقة بحجمها واستمراريتها أوقعت حتى الآن 28 قتيلاً في حين يقدر العلماء بأكثر من مليار عدد الحيوانات التي نفقت.

وهذه الأزمة الموسمية لحرائق الغابات التي أججتها ظاهرة الاحتباس الحراري، تفاقمت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على الجزيرة القارة وغياب الأمطار. وبدأ صبر سكان أستراليا ينفد. وذكر المكتب المحلي للأرصاد الجوية أن «أمطاراً غزيرة» تساقطت، أمس، على ولاية نيو ساوث ويلز (جنوب شرق أستراليا) حيث أكبر بؤر للحرائق.