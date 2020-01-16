بنود الاتهام بحق ترامب في مجلس الشيوخ

المصدر: واشنطن - وكالات

أرسل مجلس النواب الأمريكي بنود الاتهام الموجهة للرئيس دونالد ترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامس والأربعين من منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب. وقاد شيف وهو مدعٍ عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريباً.

من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.