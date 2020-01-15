العواصف الثلجية تحصد العشرات في باكستان والهند وأفغانستان

المصدر: إسلام أباد - وكالات

أودت العواصف والانهيارات الثلجية بحياة المزيد من الأشخاص في مختلف أنحاء باكستان وأفغانستان والهند، حيث أدت انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف إلى مقتل أكثر من 140 شخصاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما أعلن مسؤولون أمس، فيما تحاول السلطات جاهدة الوصول إلى الأشخاص العالقين بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وقتل 75 شخصاً على الأقل وجرح عشرات في مختلف أنحاء باكستان، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص مفقودين بسبب حوادث متصلة بسوء حالة الطقس، بينما لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيارات جليدية عديدة في الجزء الشمالي من كشمير الهندية.

وكانت كشمير الباكستانية الأكثر تضرراً مع مقتل 71 شخصاً في الأيام الأخيرة. وقد اجتاح انهيار جليدي ضخم منازل في منطقة نيلوم في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 62 شخصاً وفقدان العشرات، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكوارث.

وأدت انهيارات ثلجية إلى تدمير أو أضرار بأكثر من 150 منزلاً ومتجراً.

وفي بلوشستان (جنوب غرب) قتل 20 شخصاً، كما أعلنت الإدارة نفسها. وقال محمد يونس، المسؤول في إدارة الكوارث المحلية، إن «معظم الذين قتلوا من النساء والأطفال».

وفي أفغانستان المجاورة، قتل 39 شخصاً وجرح 60 آخرون، بينما تضررت «أكثر من 300 منزل في الولايات الشرقية والغربية».

في هرات، قتل سبعة أشخاص وكلهم أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، حين انهار سقف منزلهم، كما أفاد مسؤول.