حملة اعتقالات في صفوف الجيش التركي

المصدر: (إسطنبول - وكالات)

اعتقلت السلطات التركية، 115 جندياً، يشتبه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في العام 2016.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جندياً أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة غولن، وفقاً لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وأضاف تقرير الوكالة التركية، أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حالياً، ومن بينهم أيضاً 6 من قائدي طائرات إف 16، و4 من قادة الدرك في المحافظات. ويأتي إلقاء القبض عليهم بعد صدور أوامر اعتقال بحق 203 من العسكريين السابقين والحاليين، 113 منهم في الخدمة، ومن بينهم ضباط وطيارون.