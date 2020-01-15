«النواب الأمريكي» يصوّت اليوم على إحالة ترامب إلى «الشيوخ»

المصدر: واشنطن - رويترز

يصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون اليوم، على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار أن نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس، قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضاً أسماء فريق «المديرين» الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

ولكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ، في محاولة لم تكلل بالنجاح، لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

وسيسمح التصويت الذي يجري اليوم لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع. ولكن من المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظراً لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016، بينما يواجه انتخابات في نوفمبر يسعى خلالها للفوز بفترة ثانية في السلطة.