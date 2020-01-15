ماكرون يرغب في قواعد جديدة للشرطة

المصدر: (باريس - د.ب.أ )

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يرغب في مقترحات جديدة لأخلاقيات الشرطة وسط قضايا متكررة بشأن وحشية مزعومة حدثت بعضها خلال الاحتجاجات على خطط إصلاح نظام التقاعد.

وقال ماكرون إنه لا يرغب في التعليق على قضايا تخضع للتحقيق، إلا أن هناك «سلوكاً غير مقبول» قد حدث وشاهده الناس.

وقال الرئيس: «ببساطة تامة، لا أريد أن يضر هذا بمصداقية وكرامة المحترفين في قوات الأمن المحلية لدينا». وتعد هذه التصريحات تغيراً في نهج ماكرون، الذي رفض في السابق وصف «عنف الشرطة» واقترح إمكانية مراجعة أساليب العمل الشرطي.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو للاحتجاجات، الشرطة وهي تستخدم الهراوات بكثرة، وإطلاق رصاص مطاطي على متظاهر.