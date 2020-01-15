تحضيرات لنقل قوات أمريكية ضخمة إلى أوروبا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن الجيش الألماني والجيش الأمريكي في ألمانيا، أمس، عن قرب البدء في أكبر عملية نقل للجنود الأمريكيين تمت إلى شرق أوروبا منذ 25 عاماً.

وذلك استعداداً للتدريب العسكري الكبير «مدافعو أوروبا 2020».

وأوضح الجيشان أن أول عمليات النقل ستتم في إطار محدود في الأسبوع المقبل، على أن يتم نقل الجزء الأكبر من الآف الجنود ومركباتهم ومعداتهم إلى شرق أوروبا في نهاية فبراير ومطلع مارس المقبلين. ومن المنتظر في إطار التدريب الكبير أن يتم نقل نحو 20 ألف جندي أمريكي عبر ألمانيا إلى شرق أوروبا.

كما ستكون هناك تدريبات أخرى في ألمانيا وبولندا وجورجيا ومنطقة البلطيق، حيث سيبلغ إجمالي القوات المشاركة نحو 37 ألف جندي من 18 دولة.

من جانبه، قال الميجور أندرو رولينغ، نائب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، إن هذه التدريبات تعد إشارة إلى أن الولايات المتحدة تضطلع بمسؤوليتها حيال أوروبا وشركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المنتظر أن يتم نقل القوات والعتاد من الولايات المتحدة بحراً وجواً إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، وستصل أول سفن نقل في ميناء بريمرهافن في ألمانيا في الثاني والعشرين من الشهر المقبل وفقاً للخطط الحالية، على أن يبدأ نقل الجنود والعتاد لاحقاً عبر السكك الحديدية والطرق البرية إلى بولندا. وأكد رولينغ أن الجزء الأكبر من النقل سيتم ليلاً.

وقال الضابط مارتين شيلايس، مسؤول خدمة الدعم المشترك في الجيش الألماني: «إذا سارت الأمور بشكل جيد فلن يلحظ أحد شيئاً»، لكنه لم يستبعد حدوث ازدحام واختناقات مرورية في الطرق جراء عمليات النقل.