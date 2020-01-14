إرهابيون يقتلون 3 معلمين في كينيا

المصدر: (نيروبي - د.ب.أ )

أعلنت الشرطة الكينية مقتل ثلاثة معلمين في هجوم على مدرسة ابتدائية، ومركز للشرطة شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، اقتحموا مدرسة «كاموث» الابتدائية القريبة من بلدة جاريسا الواقعة شمال شرق العاصمة نيروبي.

وأطلقوا النار على ثلاثة من المعلمين، وبعد ذلك انتقل المسلحون إلى مركز للشرطة وأضرموا النار فيه، دون أن يسفر هذا عن وقوع إصابات. وأضافت الشرطة أنه تم إلحاق أضرار ببرج اتصالات في كاموث بهجوم منفصل. يأتي هذا بعد أيام من مقتل أربعة أشخاص في هجوم شنته حركة الشباب، وتم التصدي له، لمهاجمة أبراج اتصالات قرب داداب شرقي كينيا.