احتجاجات تطيح رئيس أبخازيا

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

قبل إقليم أبخازيا الانفصالي في جورجيا، استقالة رئيسه، في أعقاب احتجاجات جماهيرية تشكك في شرعيته كزعيم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية.

وكان المتظاهرون قاموا في الأسبوع الماضي باقتحام مبنى الإدارة الرئاسية، مدفوعين بمزاعم تفيد بأن الرئيس الحالي راؤول خاجيمبا، لم يفز بصورة قانونية لدى إعادة انتخابه. وطالب المتظاهرون باستقالته.

من جانبه، أعلن خاجيمبا استقالته، بعد عقد اجتماع بين فلاديسلاف سوركوف، وهو مستشار بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعماء المعارضة المحلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وتعتمد أبخازيا على روسيا للحفاظ على انفصالها عن جورجيا. وقبل برلمان أبخازيا استقالة خاجيمبا، وقام بتعيين رئيس الوزراء فاليري بجانبا زعيماً مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات المقررة في 22 من مارس المقبل.