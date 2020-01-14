الثلوج الكثيفة في باكستان تودي بحياة 30 شخصاً

المصدر: إسلام آباد - وام

تسببت الثلوج التي تساقطت خلال اليومين الماضيين في الأقاليم الباكستانية الأربعة في وفاة 30 شخصاً وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الحياة اليومية.

وقال عمران زركون، رئيس هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، إن 14 شخصاً لاقوا حتفهم في محافظات الإقليم نتيجة انهيار أسطح المنازل. وأعلنت حكومة بلوشستان المحلية حالة الطوارئ إثر انقطاع الطرق الرئيسة بين عاصمة الإقليم كويتا والمدن الأخرى.

ووصل ارتفاع الثلوج في إحدى المحافظات إلى 4 أقدام، ولقي 11 شخصاً حتفهم في البنجاب وسط باكستان وخمسة آخرين في جمو/ كشمير الباكستانية نتيجة انهيارات ثلجية.

وتساقطت الثلوج بغزارة في منتجعات مرّي والمرتفعات الجبلية التي تبعد 52 كيلومتراً شمال إسلام آباد. وشهدت العاصمة إسلام آباد ومدن إقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي أمطاراً غزيرة ووصلت درجة البرودة إلى الصفر. وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات، وتساقط ثلوج غزيرة في بعض محافظات بلوشستان، ووقوع انهيارات ترابية في جيلجيت - بلتستان شمالي البلاد.