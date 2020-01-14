دعوات دولية لإنقاذ الاتفاق النووي

المصدر: (عواصم - وكالات)

يراهن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على روسيا في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر» الألمانية الصادرة أمس: «نريد أن تساعد موسكو في المحادثات المرتقبة حالياً، لدفع إيران مجدداً نحو الالتزام بقواعد اللعبة»، مضيفاً أن الاتفاق النووي «عامل استقرار للمنطقة».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف ماكرون في بيان أنه أجرى اتصالاً هاتفياً الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران الأحد إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 والامتناع عن المزيد من العنف.