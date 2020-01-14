اجتماع دولي بشأن الطائرة المنكوبة

المصدر: (عواصم - وكالات)

قال وزير خارجية أوكرانيا لرويترز، إن الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن بعد غد لبحث اتخاذ إجراء قانوني.

وقال فاديم بريستايكو على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً عندما تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

وقال بريستايكو، إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس «هراء».

وأكد أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف. وفيما قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل عمل كل ما بوسعنا لتحقيق العدالة لأسر قتلى الطائرة، بما في ذلك التعويضات، وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات الضحايا بالعمل «بلا توقف حتى إحقاق العدالة»، وذلك خلال حفل تأبين في إدمونتون في غرب كندا أول من أمس.

وقال ترودو لعائلات الضحايا: «ربما تشعرون أنكم بمفردكم، لكنكم لستم كذلك». وأضاف: إن «البلاد بأكملها إلى جانبكم، هذا المساء وغداً، ولسنوات مقبلة». وأضاف: «أنتم تمنحونني العزم لأطالب باسمكم بإحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين».