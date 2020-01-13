كندا ترفع تمثيلها لدى السودان إلى سفير

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشفت الحكومة الانتقالية بالسودان عن رفع التمثيل الدبلوماسي مع كندا لمستوى السفراء بدلاً عن قائم بالأعمال. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمكتبه وزير الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الكندية روب أوليفانت.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس في تصريحات صحفية: إن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف: «تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمستوى السفراء».

من جهته، أكد أوليفانت استعداد بلاده الكامل لدعم برامج حكومة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى التزامهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار الانفتاح الكندي على أفريقيا والسودان بصفة خاصة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير، وذلك بعد 23 عاماً من التمثيل الدبلوماسي المحدود بسبب توتر العلاقات الثنائية.