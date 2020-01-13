إيرلندا تتجه إلى إجراء انتخابات مبكرة

المصدر: دبلن - وكالات

أشار رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة، قائلاً إنه اختار موعداً، ولكنه لن يعلنه حالياً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فارداكار، القول إن الناخبين عادة ما يتوجهون لمراكز الاقتراع في الصيف، ولكن «الأحوال تغيرت. لقد توصلنا لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا أكبر عمل قامت به هذه الحكومة».

وقال فادراكار في حوار مع شبكة «آر تي آي» في دبلن، إنه سيعلم زملاءه ويكمل بعض «الأعمال غير المنتهية»، قبل أن يعلن عن موعد إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن يبرز فادراكار دوره في التوصل لاتفاق جيد بشأن الحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت بلومبرغ إلى أن فادراكار سيواجه انتقادات بسبب أزمة الإسكان، وتعثر نظام الرعاية الصحية.