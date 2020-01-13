بيان ثلاثي يدعو إيران للعودة للاتفاق النووي

المصدر: (باريس - رويترز)

دعا زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، في بيان مشترك، أمس، إلى الامتناع عن أي تحرك عنيف وإلغاء كل الخطوات التي تنافي الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وجاء في البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: «اليوم، رسالتنا واضحة، وهي أننا نبقى متمسكين بخطة العمل الشاملة المشتركة وإبقائها».

وتابع البيان: «نحث إيران على إلغاء جميع الإجراءات المنافية للاتفاق (النووي)، وندعو إيران إلى الامتناع عن أي خطوة جديدة عنيفة أو تقود إلى انتشار (الأسلحة)»، مضيفين: «نبقى مستعدين لإطلاق الحوار مع إيران على هذه القاعدة».