الصين تسجل أول وفاة بـ«كورونا»

المصدر: بكين - وكالات

سجلت السلطات الصحية في مدينة ووهان بوسط الصين، أمس، أول حالة وفاة في البلاد بسبب نوع جديد من الفيروسات التاجية «كورونا».

وذكرت لجنة الصحة البلدية في ووهان، أن سبعة أشخاص آخرين في حالة حرجة، حسبما نقلت «الأسوشيتد برس».

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 41 شخصاً كانوا يعانون من الالتهاب الرئوي الناجم عن «نوع جديد محدد سلفاً من الفيروس التاجي» اعتباراً من يوم الجمعة، منخفضاً عن الرقم السابق 59، مشيرة إلى أن هؤلاء في حالة مستقرة وأن اثنين على الأقل قد أخرجا من المستشفى.

وتم تعريف المريض الذي توفي على أنه رجل يبلغ من العمر 61 عاماً تم قبوله في المستشفى بعد تعرضه لضيق في التنفس والتهاب رئوي حاد.

وأشارت اللجنة إلى أن المريض كان يعاني أيضاً من أورام في البطن وأمراض كبد مزمنة وكان زبوناً دائماً في سوق للمواد الغذائية في ضواحي ووهان التي ارتبطت بمعظم الحالات.