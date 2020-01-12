فرنسا نحو سحب مادة سن التقاعد «مؤقتاً» من خطة الإصلاح

المصدر: واشنطن، باريس - د.ب.أ

أعلنت فرنسا أمس، اعتزامها سحب المادة الخلافية الخاصة بسن التقاعد على نحو مؤقت من خطة إصلاح أنظمة التقاعد.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب قوله في رسالة بعث بها أمس إلى نقابات العمال إنه يعتزم «مؤقتاً» سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة.

ويأتي الحل الوسط المحتمل في أعقاب مفاوضات تم ترتيبها على عجل أول من أمس حول كيفية تمويل معاشات الدولة، في الوقت الذي نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات وتظاهرات احتجاجية.

وتسببت الإضرابات التي دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى في الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

طالب وزير الداخلية كريستوف كاستانيه الشرطة بالاعتدال في تعاملاتها مع المتظاهرين وذلك في ظل اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

وقال كاستانيه أمام جمعية للمواطنين عن الأمن الداخلي في باريس أمس إن استخدام العنف يجب أن يكون منضبطاً ومتناسباً مع الموقف حتى مع تعرض الشرطة وقوات الدرك لشتائم وتعديات. وأضاف الوزير أنه يجب أن يتمكن الفرنسيون وقوات الأمن من الثقة في بعضهما بعضاً.

كانت الشرطة الفرنسية تعرضت لانتقادات متكررة بسبب اتهامها بشكل متكرر بارتكاب سلوك عنيف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء».