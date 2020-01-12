مقتل جنديين أمريكيين بانفجار قنبلة بأفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل جنديان أمريكيان، أمس، من جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق بولاية قندهار في أفغانستان. وأعلنت قيادة مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بيان أمس، أن قنبلة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور مركبة عسكرية أمريكية بولاية قندهار بأفغانستان. وقالت قوة الأطلسي: «عملاً بسياسات وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قُتلا لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما».

ووقع الهجوم في منطقة داند قرب مدينة قندهار، وفق المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي. وقال باركزاي لوكالة فرانس برس إن «القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين استهدفها تفجير». وأعلنت جماعة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي البلاد.