إيران تحتجز السفير البريطاني لفترة وجيزة

المصدر: د ب أ

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إن السلطات الإيرانية احتجزت أمس السبت السفير البريطاني لدى طهران "لفترة قصيرة".

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" أن السفير روب ماكاير احتجز وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران وأن احتجازه استمر لأكثر من ساعة.

وأضاف راب في بيان أن "اعتقال سفيرنا في طهران من دون مبرر أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وتابع "الحكومة الإيرانية في مفترق طرق حاليا. ويمكنها أن تستمر في مسيرتها نحو وضع منبوذ بكل تبعاته من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وأن تمضي قدما في المسار الدبلوماسي"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.