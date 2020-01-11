مقتل 12 وجرح 16بانفجار في مسجد غربي باكستان

المصدر: (اسلام اباد - وكالات)

قتل 12 شخصاً على الأقل وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة وأحد الأطباء.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات لوكالة فرانس برس، إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم. وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 10 جثث و16 جريحاً إلى المرفق الطبي، توفي منهم اثنان لاحقاً، بحسب إفادة مسؤول في الشرطة.

ووقع الانفجار في منطقة غوث آباد المكتظة بالسكان بمدينة كويتا، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.

وقالت الشرطة إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج الطبي. وتحاول الشرطة التأكد من طبيعة الانفجار. وكان شخصان قد لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون في انفجار بمدينة كويتا يوم الثلاثاء الماضي.

ويشهد إقليم بلوشستان أعمال عنف بين جماعات مسلحة والقوات الحكومية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.