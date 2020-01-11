أمريكا تتهم البحرية الروسية بالعدوانية

المصدر: (واشنطن - وكالات)

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية البحرية الروسية بالتصرف «بشكل عدائي» في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تصطدم بسفينة حربية أمريكية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات صوتية تحذيرية أطلقتها المدمرة «يو اس اس فاراغوت»، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جداً قبل أن تعود أدراجها متجنبة تصادماً وشيكاً، وفق الأسطول الخامس الأمريكي الذي نشر تسجيلاً مصوراً للحادثة.

وقال بيان صادر عن الأسطول الخامس «في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم».

ويظهر الفيديو السفينة الروسية وهي تقترب بسرعة من مؤخرة السفينة الحربية الأمريكية التي يبلغ طولها 510 أقدام (155 متراً).

واستمرت السفينة الروسية بالاقتراب إلى حد أنها باتت على بعد عشرات الأمتار من فاراغوت التي أطلقت عدة طلقات صوتية تجاهلها قبطان السفينة الروسية، وهي إشارات التحذير البحرية من خطر وقوع اصطدام. وأضاف البيان الأمريكي «رفضت السفينة الروسية الامتثال في البداية ولكنها غيرت مسارها في النهاية وابتعدت السفينتان عن بعضهما البعض».