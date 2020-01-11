حيرة بين حلفاء بيلوسي مع اقتراب موعد محاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

ضربت الحيرة حلفاء رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بشأن الاستراتيجية التي ستتبعها بشأن إدارة المواجهة المستمرة مع الجمهوريين منذ ثلاثة أسابيع.

فيما توقع برلمانيون أمريكيون أن ترسل بيلوسي مواد لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت قريب، لتنهي بذلك حالة الجمود في تلك المسألة دون حصولها على أي تنازلات ملحوظة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن كبار الديمقراطيين في مجلس النواب أن بيلوسي لم تطلعهم على توقيت إرسال تلك المواد إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى البدء الفوري لمحاكمة العزل التاريخية.

وقالت بيلوسي، الخميس الماضي، عن المادتين اللتين أقرّهما مجلس النواب في ديسمبر الماضي: «لن أحتجزهما إلى أجل غير مسمى. سأرسلهما عندما أكون مستعدة، وسيكون ذلك قريباً».

وقال بعض النواب: إنهم فهموا أن ذلك يعني أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعيين مديري عملية العزل بمجلس النواب وإرسال المادتين رسمياً إلى مجلس الشيوخ.

ولكن ذلك لن يحدث قبل مطلع الأسبوع المقبل. وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير للصحفيين، إنه لا يتوقع أي إجراء في مسألة العزل قبل أن يغادر النواب واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع .