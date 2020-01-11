الحرائق تحرج الحكومة الأسترالية

المصدر: (كانبرا - وكالات)

وضعت النيران التي التهمت حوالي عشرة ملايين هكتار من الأرض الحكومة الأسترالية في عين العاصفة إثر اندلاع تظاهرات شارك الآلاف بعدما سئموا الشعور بالحرارة المنبعثة من حرائق الغابات.

والتي يرون أنها ترجع إلى التغير المناخي، وقرروا انتقاد ساسة بلادهم في احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد.

وشارك عشرات الآلاف، وقد تضرر بعضهم مباشرة جراء حرائق الغابات، في معظم المدن الأسترالية الكبرى، ووجهوا انتقادات لطريقة الحكومة المحافظة في التعامل مع أزمة حرائق الغابات وطالبوا بإجراءات فورية في مواجهة التغير المناخي.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات تطالب بإقالة رئيس الوزراء سكوت موريسون بسبب نهج تعامله مع أزمة حرائق الغابات، وانتشر وسم يطالبه بالاستقالة على موقع تويتر. يشار إلى أن أكثر الحرائق قد أتت على حوالي عشرة ملايين الهكتارات منذ بدء موسم حرائق الغابات في سبتمبر، وقتلت 26 شخصاً، على الأقل، ولحق الدمار بآلاف المنازل.