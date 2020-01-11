متمردون يهاجمون قاعدة في كولومبيا

المصدر: (بوغوتا - وكالات)

هاجم متمردون يساريون مشتبه بهم قاعدة للقوات الجوية الكولومبية في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ضابط، حسبما أفاد رئيس كولومبيا إيفان دوكي وتقارير إعلامية.

وهز انفجار القاعدة التي تقع في مدينة يوبال شرقي البلاد بعد إصابتها بقنابل اسطوانات غاز انطلقت من شاحنة، وفقاً لمحطتي كاراكول وآر سي ان. وقالت بعض التقارير إن الشاحنة انفجرت. وتم نقل أحد ضباط القوات الجوية إلى المستشفى متأثراً بجراحه.

وحمل دوكي، جيش التحرير الوطني، المسؤولية عن الهجوم، وهو آخر مجموعة متمردة موجودة رسمياً في كولومبيا، بعد أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع جبهة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الأكبر بكثير في عام 2016.