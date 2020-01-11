مساعٍ متواصلة لحل لغز الطائرة الأوكرانية

المصدر: (كييف - أ.ف.ب)

سلّم مسؤولون أمريكيون «معلومات مهمة» لكييف تتعلق بالطائرة التي تحطّمت في إيران، وفق ما أفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو.

وقال بريستايكو عبر تويتر: «التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا».

وطلب الرئيس الأوكراني من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عناصر تبين، وفقاً لها، أن الطائرة أصيبت بصاروخ أرض جو إيراني.

وتحطمت طائرة الخطوط الأوكرانية بعد دقيقتين من إقلاعها صباح الأربعاء من طهران باتجاه كييف، وتوفي الـ176 راكباً الذين كانوا على متنها، وأغلبهم إيرانيون وكنديون، لكن يوجد بينهم 11 أوكرانياً تسعة منهم يمثلون فريق الطائرة.

وحدثت الكارثة بعد وقت وجيز من إطلاق طهران صواريخ استهدفت قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق.