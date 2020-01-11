تصاعد خلاف بريطانيا والأوروبيين بشأن «بريكست»

المصدر: زغرب - وكالات

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتصاعد الخلافات بين البريطانيين ومسؤولي الاتحاد، وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان دير لاين من أن بريطانيا لا يمكن أن تختار ما يروق لها فقط خلال المفاوضات التجارية بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

وقالت، في تصريحات في زغرب أمس: عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم، «هناك اختلاف بين أن تكون دولة عضواً وأخرى غير عضو».

وأضافت أنه إذا كانت بريطانيا تريد إنهاء حرية تنقل الأشخاص، على سبيل المثال، فلا يمكن أن تتوقع حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال.

وأوضحت فان دير لاين أنه ستكون هناك تنازلات مقابل الحصول على مزايا، ما بين الوصول إلى السوق وبين مدى رغبة بريطانيا في الخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للانسحاب، مضيفة أن لندن حرة في صياغة اتفاقيات تجارية خاصة بها، أو تغيير قوانينها.

ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة انتهاء المفاوضات المطولة بشأن جميع جوانب العلاقات المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه غير واقعي.