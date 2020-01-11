واشنطن تخفّض عدد الرحلات إلى كوبا

المصدر: (واشنطن - وكالات)

خفضت الولايات المتحدة بشكل كبير عدد الرحلات التي يسمح لها بأن تتجه إلى كوبا في محاولة للحد من العائدات السياحية التي تحققها هافانا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رحلات «تشارتر» سيسمح بها فقط إلى مطار هافانا، وليس إلى مطارات أخرى، وهو إجراء سبق أن اتخذ بالنسبة للرحلات التجارية في 25 أكتوبر 2019.

وقال: «اليوم وبطلب مني علقت وزارة النقل الأمريكية حتى إشعار آخر كافة رحلات تشارتر بين الولايات المتحدة والوجهات الكوبية باستثناء مطار هافانا الدولي» موضحاً أن الرحلات إلى هافانا بدورها سيتم تقليصها إلى عدد مناسب، لم يحدده.

وتابع «سيشمل الإجراء تسعة مطارات كوبية تستقبل رحلات تشارتر عمومية أمريكية» وإن أمام الشركات 60 يوماً لوقف عملياتها.