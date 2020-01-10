هولندا ترجح إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

المصدر: ا ف ب

أعلنت هولندا الجمعة حيازتها معلومات تفيد بأن صاروخا إيرانيا تسبب الأربعاء "على الأرجح" بتحطم طائرة بوينغ الأوكرانية قرب طهران.

وكانت كندا والمملكة المتحدة أكدتا سابقا أنّ الحادثة التي أسفرت عن مقتل 176 شخصا، تسبب بها صاروخ إيراني قد يكون تم إطلاقه عن طريق الخطأ، ما تنفيه طهران.

وعقب جلسة لمجلس الوزراء الهولندي، أعلنت وزيرة الدفاع انك بيليفيلد أنّه "بناء على معلومات (جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية في هولندا)، يمكننا التأكيد أنّه يرجّح أنّ صاروخ أرض-جو إيرانيا تسبب بتحطم الطائرة".

ولم تقدّم بيليفيلد أية توضيحات حول الطريقة التي حصلت فيها هولندا على هذه المعلومات.

وتحطمت طائرة بوينغ-737 التابعة لشركة الطيران الأوكرانية بعد نحو دقيقتين من إقلاعها صباح الأربعاء من مطار طهران، في رحلة كانت متجهة إلى كييف.