ترامب يحصل على 3.6 مليارات لبناء جدار المكسيك

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرار قضائي أجاز له استخدام 3.6 مليارات دولارات من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة أطلق ترامب تغريدة جاء فيها أن الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك.

ووصف البيت الأبيض في بيان الحكم القضائي بأنه انتصار لسيادة القانون. وتابع البيت الأبيض، أن محكمة استئناف الدائرة الخامسة رفعت حظراً جائراً فرضته محكمة بداية على مستوى الوطن، وبذلك سمحت لأعمال بناء الجدار الحدودي الضروري بالمضي قدماً باستخدام أموال الإنشاءات العسكرية. وأضاف البيان: «نحن ملتزمون الحفاظ على أمن حدودنا وسننجز الجدار».

وكانت محكمة بداية قد منعت بصورة مؤقتة استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.

وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك، والهادف وفق ترامب إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة. وأعلن ترامب، العام الماضي، حالة طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة البنتاغون بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه.