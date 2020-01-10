إصابة 20 في هجوم على قاعدة أممية شمال مالي

المصدر: (باماكو - رويترز)

قال ناطق باسم الأمم المتحدة، إن 20 شخصاً أصيبوا، أمس، في منطقة كيدال المضطربة بشمال مالي بينهم 18 من تشاد ينتمون لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.

وقال الناطق أوليفييه سالجادو لوكالة رويترز، إن ستة من أفراد قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة ببلدة تيساليت بالمنطقة. وأضاف، أنه لم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم. وقال الجيش الفرنسي إنه لم يصب أحد من جنوده. وكانت كيدال تخضع لسيطرة الطوارق منذ انتفاضة عام 2012 وتشتعل التوترات بشكل معتاد بين جماعات مسلحة وقوات الحكومة.

وتضم بعثة الأمم المتحدة قوات يزيد قوامها على 13 ألف جندي في مالي لاحتواء العنف الذي تثيره جماعات مسلحة مختلفة في شمال ووسط البلاد بينها جماعات إسلامية متطرّفة على صلة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ويقوم الجيش الفرنسي بمهمة منفصلة لمكافحة التمرد في منطقة الساحل القاحلة بغرب أفريقيا، حيث يتصاعد عنف المتطرّفين والعنف العرقي.