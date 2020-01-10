نصف مليون مهاجر أفغاني عادوا إلى موطنهم خلال 2019

المصدر: (كابول - د.ب.أ)

ذكرت منظمة الهجرة العالمية في تقرير لها أن نصف مليون أفغاني عادوا إلى بلاده خلال عام 2019. وجاء في التقرير الذي نشر أمس، أن القسم الأكبر من هؤلاء العائدين جاءوا من إيران ويبلغ عددهم نحو 485 ألف نسمة.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص أرغموا على العودة لبلادهم، بينما عاد الآخرون طواعية.

وقالت المنظمة إن عدداً إجمالياً من المهاجرين بلغ أكثر من 773 ألف شخص من المسجلين كلاجئين في إيران عادوا منها إلى بلادهم خلال عام 2018. وترى المنظمة حسب بياناتها أن عدد هؤلاء في إيران من الجنسيات المختلفة وصل إلى 1.5 مليون شخص. وفضلاً عن ذلك فهناك حوالي 950 ألف أفغاني آخرون يعيشون في إيران وتم تسجيلهم كلاجئين.