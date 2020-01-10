تلويح بـ«إقليم الأنبار» في حال الانسحاب الأمريكي

المصدر: (بغداد - البيان )

قال عضو تحالف القوى العراقية النائب عن الأنبار، فيصل العيساوي، عن تحركات ستبدأ هذه الأيام لتشكيل أقاليم في المحافظات الغربية، لتخفيف الضرر عن تلك المحافظات بفعل تداعيات إلغاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن وقال العيساوي، في حديث متلفز:

«لا يوجد نص دستوري يقول مجلس النواب يمكنه تخويل حكومة تصريف الأعمال لتكون حكومة كاملة الصلاحية».

مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن سيأخذ وقتاً طويلاً لحين تشكيل الحكومة الجديدة لتضمين بالتعديل». وعن تداعيات إلغاء الاتفاقية، ذكر العيساوي، أنه «إذا زاد الضغط وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، ستكون الخسارة كبيرة، وسنبدأ بتحركات واضحة من الآن لتشكيل أقاليم في محافظاتنا الغربية لتقليل الضرر عنها، في حال لم نستطع تخفيف حجم الأزمة عن محافظات البلاد جميعاً».