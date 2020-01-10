غموض حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

المصدر: (عواصم - وكالات)

طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي «دعماً غير مشروط» للخبراء المكلفين التحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران.

وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، «أُزهقت 176 روحاً بريئة».

مضيفاً أن «ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعماً غير مشروط في تحقيقهم».

وقالت مصادر إن مسؤولين أمريكيين يرجحون احتمال سقوط الطائرة بعد إصابتها بصاروخ جو جو إيراني. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «شكوك» بشأن أسباب تحطم الطائرة.

وأضاف: «لدي شعور بأن شيئاً رهيباً حدث». ووقعت الكارثة بعد قليل على إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق.