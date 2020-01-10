شاهد.. لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

نشر موقع (Breaking Aviation News‏) فيديو يظهر تعرض الطائرة الأوكرانية لضربة صاروخية إيرانية.

وقال الموقع إن صحيفة نيويورك تايمز تحصلت على شريط فيديو يظهر لحظة إصابة طائرة ركاب أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من طهران.

وأضاف الموقع أن الصحيفة تحققت من صحة الفيديو، الذي يظهر صاروخًا إيرانيًا يصطدم بطائرة فوق باراند، بالقرب من مطار طهران، وهي المنطقة التي توقفت فيها طائرة ركاب أوكرانية عن إرسال الإشارة قبل تحطمها أول أمس الأربعاء.

ويوضح الفيديو أن انفجارا صغيرا وقع في الطائرة عند إصابتها بصاروخ إيراني، لكنها لم تنفجر، واستمرت في التحليق لعدة دقائق ثم عادت باتجاه المطار.

وقالت "التايمز إن الطائرة عادت باتجاه المطار مشتعلة قبل أن تنفجر وتتحطم بسرعة.

وختم موقع (Breaking Aviation News‏) أن القصة مقنعة، وجار التحقق النهائي للحصول على تفاصيل تفصيلية للفيديو.