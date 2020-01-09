أوروبا تحذر من محادثات صعبة بشأن «بريكست»

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لبريطانيا إنها قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد العام 2020.

وجاءت تحذيرات المسؤولة الأوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قبل أول اجتماع لهما بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، ومع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع فقط.

ويحرص الجانبان على الانتقال من حالة الاضطراب التي أعقبت قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد في استفتاء عام 2016، إلى إنهاء عضويتها بعد عقود في الاتحاد.

وقالت فون دير لاين في خطاب رئيسي في كلية لندن للاقتصاد: «ستكون هناك محادثات صعبة مقبلة، وسيقوم كل جانب بما هو أفضل له، من المستحيل التفاوض على كل ما ذكرته والملفات الأخرى كذلك، لذلك سيتعين علينا تحديد الأولويات، طالما أننا نواجه هذا الموعد النهائي وهو نهاية 2020».