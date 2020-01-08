طائرة البوينغ التي تحطمت قرب طهران كانت جديدة وتم فحصها قبل يومين

المصدر: (أ ف ب)

أكدت الخطوط الجوية الأوكرانية أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت صباح الأربعاء في إيران ما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين.

وأعلنت الخطوط الأوكرانية في منشور على فيسبوك أن "الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع (بوينغ). خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 كانون الثاني/يناير 2020، مشيرةً إلى أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى.