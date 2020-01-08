إيران تعثر على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية وترفض تسليمه لبوينغ

المصدر: أ ف ب

عثرت فرق البحث والإنقاذ الإيرانية على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة رضا جعفرزاده "تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية 737 التي تحطمت هذا الصباح.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن علي عابد زادة قوله إنه لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته.